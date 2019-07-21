Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235

5 kazada 7 yaralı

Çorum merkezde yaşanan 5 trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

5 kazada 7 yaralı

Çorum merkezde yaşanan 5 trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:32
5 kazada 7 yaralı

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’ndeki kazada M.C yönetimindeki motosiklet ile Ş.D yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Yeniyol Mahallesi’nde ise Y.B ile S.Y sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada S.Y isimli sürücü hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Taraflar birbirinden karşılıklı olarak davacı oldu.

Gülabibey Mahallesi’ndeki kazada ise S.M yönetimindeki araç ile E.Ç yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.Ç hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi’ndeki kazada K.P yönetimindeki araç E.Ç isimli kişiye çarparak yaraladı. Ulukavak Mahallesi’ndeki kazada ise S.S yönetimindeki araç A.Ö isimli kişiye çarparak yaraladı. Yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
16 yaşındaki Selinay kayıp
16 yaşındaki Selinay kayıp
Bir dut dalıyla tarlaları suya kavuşturuyor
Bir dut dalıyla tarlaları suya kavuşturuyor
TYP çalışanlarından İŞKUR’a ziyaret
TYP çalışanlarından İŞKUR’a ziyaret
Şehit Olçok ve oğlu Dumlupınar’da anıldı
Şehit Olçok ve oğlu Dumlupınar’da anıldı
“Öğrenim kredisi borçlarına kolaylık sağlanmalı”
“Öğrenim kredisi borçlarına kolaylık sağlanmalı”
58 bin sazan balığı göletlere bırakıldı
58 bin sazan balığı göletlere bırakıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim