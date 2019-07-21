5 kazada 7 yaralı

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’ndeki kazada M.C yönetimindeki motosiklet ile Ş.D yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Yeniyol Mahallesi’nde ise Y.B ile S.Y sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada S.Y isimli sürücü hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Taraflar birbirinden karşılıklı olarak davacı oldu.

Gülabibey Mahallesi’ndeki kazada ise S.M yönetimindeki araç ile E.Ç yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.Ç hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi’ndeki kazada K.P yönetimindeki araç E.Ç isimli kişiye çarparak yaraladı. Ulukavak Mahallesi’ndeki kazada ise S.S yönetimindeki araç A.Ö isimli kişiye çarparak yaraladı. Yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)