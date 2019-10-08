5 kazada 6 kişi yaralandı

Ulukavak Mahallesi’ndeki yaşanan kazada İ.K sevk ve idaresindeki araç seyir halinde iken Z.B.D isimli kişiye çarparak yaraladı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Merkez Babaoğlu Köyü mevkiinde yaşanan kazada ise Alaca istikametine seyir halinde bulunan M.K (59) sevk ve idaresinde bulunan araç aynı istikamette seyir halinde bulunan İ.A (30) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Osmancık Yeni Mahalle’de yaşanan kazada ise O.S sevk ve idaresindeki otomobil B.A isimli kişiye çarparak yaraladı. Alaca Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kazada ise N.P yönetimindeki otomobil İ.Ş isimli kişinin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklette bulunan B.Ş ve Z.Ş yaralandı.

Çorum’un Laçin İlçesi Gökgözler Köyü’nde ise N.G (61) yönetimindeki araç geri manevra yaptığı sırada S.G (83) isimli yaşlı adama çarparak yaraladı. Kazada hayati tehlike olacak şekilde yaralanan yaşlı adam Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)