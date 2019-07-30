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5 kazada 13 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

5 kazada 13 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

30 Temmuz 2019 Salı 21:13
5 kazada 13 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’ndeki kazada T.E yönetimindeki araç ile A.T yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan A.F.T de yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ayrıca kaza nedeniyle H.Ş. isimli kişiye ait bahçe duvarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kazada O.Ş yönetimindeki araç ile M.E.B yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte S.Ç isimli kişi yaralandı. Kaza sonrasında ayrıca O.Ş isimli kişinin diğer araca zarar verdiği ve M.E.B isimli kişiyi de darp ettiği öğrenildi. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı oldu.

Merkez İnönü Caddesi üzerindeki kazada ise M.E.Ş yönetimindeki motosiklet seyir halinde iken yolun kaygan olması sonucu devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan D.Ş. isimli eşi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tevfikiye köyü istikametinden Alaca ilçesi istikametine seyir halinde bulunan H.I.Ö (63) isimli sürücü yönetimindeki araç Koyunoğlu Köyü mevkiinde yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan E.Ö (14) isimli kişi yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Hacıbey Köyü istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan N.T (55) isimli kişinin yönetimindeki araç ise karşı yönden gelen H.D (62) isimli kişinin kullandığı araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almazken araçta yolcu olarak bulunan B.Y (55) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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