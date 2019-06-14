5 kazada 12 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşanan trafik kazasında A.K yönetimindeki otobüs ile M.P sevk ve idaresinde bulunan otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.R.K ve E.P isimli kişiler yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Buharaevler Mahallesi’ndeki kazada ise İ.T yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı.

Çorum ili istikametinden Küçükpalabıyık Köyü istikametine seyir halinde bulunan M.B (50) yönetimindeki araç şerit ihlali yapınca karşı yönden gelmekte olan M.Y (64) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan G.B (46) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Çorum Ankara Karayolu’nda Budakören Köyü mevkiinde yaşanan kazada ise Ü.C (25) yönetimindeki araç direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan tabelalara çarptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan R.D. (53) isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Çorum’un Kargı İlçesi’ndeki kazada ise E.T (60) yönetimindeki araç Beygircioğlu Kavşağı’nda yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte İ.T. (30) ve A.Y. (51) isimli şahıslar yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)