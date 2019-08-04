5 kazada 12 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Cadde’de R.E.D yönetimindeki araç seyir halinde iken A.S.K isimli kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Aynı mahallede Varinli Caddesi üzerindeki kazada ise S.T yönetimindeki araç M.E.A ve E.A isimli kişilere çarparak hayati tehlike olmayacak şekilde yaraladı. Ulukavak Mahallesi’ndeki diğer bir kazada S.Ö ve B.Ç yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.Ç hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı.

Çorum-Ankara yolu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kazada ise N.Ş yönetimindeki araç G.A isimli kişiye çarparak yaraladı. Üçtutlar Mahallesi’nde E.K yönetimindeki araç seyir halinde iken C.U yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Z.H, H.M.U ve M.Y isimli kişiler hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)