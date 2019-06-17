5 kazada 11 yaralı

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi’nde S.T isimli sürücü Y,A isimli yayaya çarparak yaralarken, Bahçelievler Mahallesi’nde ise A.Ş ve D.G yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan G.Ş ve H.K.K isimli kişiler yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

İskilip’in Tabakhane Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerindeki kazada ise Ş.D yönetimindeki elektrikli bisiklet devrildi. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Çorum’dan Alaca istikametine seyir halinde bulunan B.S (23) yönetimindeki araç Küre Köyü mevkiinde boş araziye girerek kaza geçirdi. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan M.S (19) ve R.S (23) isimli kişiler yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Oğuzlar istikametinden Ağaççamı Köyü istikametine seyir halinde bulunan İ.K (64) yönetimindeki araç ise tarlaya girerek kaza geçirdi. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Y.K (65) isimli kadın yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)