5'inci kattan düşen Emin Yasir, yaralandı

Olay, Gülabibey Mahallesi, Beytepe 1'inci Caddesi'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği babaannesinin 5'inci kattaki dairesinin balkonunda oynayan Emin Yasir Ceylan, iddiaya göre aşağı sarktı. Bir anda dengesini kaybeden küçük Emin Yasir, toprak zemine düştü. Emin Yasir Ceylan, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin Yasir Ceylan'ın kolunda kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde de ezikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.