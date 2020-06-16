5 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Niğde ve Gümüşhane'ye yeni emniyet müdürleri atandı.
Güncel 16.06.2020, 10:07
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.
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