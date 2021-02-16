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5 ilde hırsızlara operasyon: 20 gözaltı

Kocaeli'de farklı tarihlerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şahıslara yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 

Güncel 16.02.2021, 20:04
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5 ilde hırsızlara operasyon: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de çok dayıda adreste ikametlerin kapı dilini düşürerek hırsızlık yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Çorum ve Kastamonu illerinde düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 

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