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5 ilde hırsızlara operasyon: 20 gözaltı
Kocaeli'de farklı tarihlerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şahıslara yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Güncel 16.02.2021, 20:04
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Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de çok dayıda adreste ikametlerin kapı dilini düşürerek hırsızlık yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Çorum ve Kastamonu illerinde düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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