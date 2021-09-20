5 bin 154 kişi denetlendi

10.09.2021-17.09.2021 tarihli il merkezi ve ilçelerinde 27 adet ihbar alındığının belirtildiği açıklamada, “Bu ihbarların 1 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 26 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 5.154 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 4.435 işyeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 4 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 31 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.

17.09.2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi yoktur” denildi. (Haber Merkezi)

