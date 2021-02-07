4’üncü kattan düşen kadın kurtarılamadı

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 4.Sokak’ta bulunan Çelik Apartma’ında meydana geldi. İddialara göre, 4 kattan yere bir kişinin düştüğünü gören mahalle sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekipler N.A.’nın düştüğü bina çevresinde inceleme yaparken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.