Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
97845
ALTIN
388.916
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.8036
EURO
7.6935
MÜSİAD'dan gıda bankasına 2019 koli
MÜSİAD'dan gıda bankasına 2019 koli
Cami hoparlörlerinden koronovirüs uyarısı
Cami hoparlörlerinden koronovirüs uyarısı
Yaşları küçük yürekleri büyük ‘Kumbaralarını bağışladılar’
Yaşları küçük yürekleri büyük
Trafik haftası kapsamında sürücüler bilgilendirildi
Sürücüler bilgilendirildi
Vefa grubu yüzlerce talebe koştu
Vefa grubu yüzlerce talebe koştu

48 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 689 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, “Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var'' dedi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 00:16
48 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 689 oldu. Bugün toplam 33 bin 687 test yapılırken, bin 848 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 135 bin 569 oldu.

Bugünkü 3 bin 417 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 86 bin 396'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 653, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 219 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Anne sevgimiz daha da büyüdü
Anne sevgimiz daha da büyüdü
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 447 kişiye idari para cezası
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 447 kişiye idari para cezası
"Emekli aylıkları 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak"
"Emekli aylıkları 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak"
İçişleri Bakanlığından ticari taksilerle ilgili yeni genelge
İçişleri Bakanlığından ticari taksilerle ilgili yeni genelge
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -6-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -6-
Tarım’a 2 bin 153 sözleşmeli personel
Tarım’a 2 bin 153 sözleşmeli personel
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim