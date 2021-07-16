48 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 304 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 304 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 oldu. Bir günde toplam 232 bin 257 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 103 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 30,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 61 milyon 125 bin 726'a yükseldi.