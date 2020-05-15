48 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca, 15 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.'' ifadelerini kullandı.