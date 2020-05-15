Bakan Koca, 15 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.'' ifadelerini kullandı.
48 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 565 test yapılırken, bin 708 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 103 kişi iyileşti.
15 Mayıs 2020 Cuma 19:20
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