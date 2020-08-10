48 güvenlik görevlisi alınacak
Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program çerçevesinde merkezde 40, Alaca’da 2, Osmancık’ta 2 ve Sungurlu’da 2 olmak üzere 48 güvenlik görevlisi alınacağı belirtildi.
Güncel 10.08.2020, 19:30
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İlgili kurumlarda toplamda 48 kişinin 9 ay süreyle istihdam edileceğinin belirtildiği açıklamada programın 08 Eylül 2020 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği kaydedildi.
Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 14 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar (Cuma Dahil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden başvuru yapılabileceği anlatıldı. (Haber Merkezi)
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