46. Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Bu yıl 46.’sı gerçekleştirilen Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından tanıtım stantları açıldı.

AHL Park AVM’de, İl Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve şube müdürlerinin de katılım sağladığı etkinlikte ilk olarak Ressam Güler Gök’ün Resim Sergisi gezildi. Ressam Gök, katılımcılara yaptığı resimlerle ilgili bilgi verdi.

Sergiden sonra Aşık Halil Bolat, türkü dinletisi gerçekleştirdi. Cumartesi gün boyu süren etkinliklerde kaligrafi ve kil tablet atölye çalışmaları da yer aldı.

Akşam saatlerinde ise Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Gitar, Flüt Dinletisi ve Çoksesli Koro Konseri gerçekleştirildi.

(Nurdan AKBAŞ)

