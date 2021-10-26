“454 projeden 176’sı tamamlandı”

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2021 yılı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 454 adet yatırım projesinin bulunduğunu ve bunlardan 176’sının bittiğini, 188’inin devam ettiğini, 36’snını ihale aşamasında ve 54’üne ise başlanılmadığını belirten Vali Çiftçi, toplam tutarı 5 milyar 867 milyon TL olan projelerin harcama tutarının 2 milyar 623 milyon 391 bin lira olduğunu ifade ederek, nakdi gerçekleşme oranının % 50,9 olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, dönem yılı harcama toplamlarına göre, 13 projeyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, 72 projeyle DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 61 projeyle Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, 32 projeyle İl Özel İdare ve 21 projeyle Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önde gelen kurumlar arasında yer aldığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

