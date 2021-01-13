45 milyon lira değerindeki proje haziranda faaliyete geçecek

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, OSB’ye giderek fabrikanın inşaat çalışmalarını inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı. De Solar 5 Enerji Limited Şirketi yetkilileri Burak Kurt, Ziya Koçak ve Cem Kuyumcu’ya yatırımlarını Sungurlu’ya gerçekleştirmelerinden dolayı ilçe halkı adına teşekkür eden Akkaş, OSB’de yatırımcılara bedelsiz arsa tahsis edildiğini belirterek, alt yapısı tamamlanan OSB’ye tüm yatırımcıları davet etti.

De Solar 5 Enerji Üretim Limited Şirketinin yetkilisi Burak Kurt, Sungurlu OSB Yönetim Kurulunun tashihini yaptığı 103 nolu ada 8-9 nolu iki parseldeki toplam 17.188,32 metrekarelik alanda Sungurlu OSB Piroliz Tesisi Projesini hayata geçireceklerini söyledi. Kurt, proje ile kullanılmış atık lastikler piroliz yöntemi ile parçalanıp, karbon siyahı, piroliz yağı, hurda çelik tel ve elektrik enerjisi geri kazanımının gerçekleştirileceğini belirtti. Tesiste elde edilecek çelik telin preslenerek, karbon siyahı paketlenerek satışa sunulacağını ifade eden Kurt, oluşacak pirolitik gazın sistemin ısıtılmasında, pirolitik yağın ise ihtiyaç için elektrik enerjisi elde edilmesinde kullanılacağını ifade etti.

İnşaatına başladıkları tesisi Haziran 2021’de tamamlayıp üretime geçmeyi planladıklarını anlatan Burak Kurt, “Sungurlu OSB Piroliz Tesisi Projesi ile yıllık bazda ortalama 4.838,4 ton karbon siyahı (is karası), 4.480 ton piroliz yağı (ısıl enerji için harcanacak 1568 ton hariç), 3.840 ton hurda çelik tel, 1.209,6 ton yoğuşturulamayan gaz (ısıl enerji için harcanacak) elde edilecek, ayrıca ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisini üretilecek.” dedi.

45 milyon lira değerindeki projenin idari sürecinin tamamlandığını vurgulayan Kurt, OSB’de 5-8 dönümü kapalı olmak üzere toplam 17 dönüm arazi üzerine kuracakları tesisin Sungurlu’ya hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.