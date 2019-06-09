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45 kilo mama sokak hayvanlarına dağıtıldı

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yerde bulunan paraların toplanarak sokak hayvanlarına mama alma amacıyla başlattıkları iyilik hareketi onlarca hayvanı doyurdu.

45 kilo mama sokak hayvanlarına dağıtıldı

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yerde bulunan paraların toplanarak sokak hayvanlarına mama alma amacıyla başlattıkları iyilik hareketi onlarca hayvanı doyurdu.

09 Haziran 2019 Pazar 20:40
45 kilo mama sokak hayvanlarına dağıtıldı

Okulun verdiği bilgiye göre toplanan paralarla toplam 45 kilo mama alındı ve alınan mamalar Çomar Barajı civarında ağaçlık alana su kaplarıyla ağaçların altlarına bırakıldı.

Faaliyetlere katılan Nisanur Özden, Ceren Kartal, Cemile Özgen Ömür, Berkay Ahlatçı, Berkay Aguş, Onur Atalay, Mustafa Onur Gök, Sedanur Çöl, Semanur Koç, Nisa Karamehmet, Berke Ulusoy, Sefa Okuducu, Mustafa Kazancıoğlu, Özgenur Cihan, Ahmet Umut Alış, Berkan Çelik, Azra Şafak, Fatmanur Sarıtepe, Emre Odabaşı, Berkan Çelik adlı öğrenciler sokak hayvanlarının mamalarla buluşmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Felsefe Öğretmeni Cansu Uysal ise “Bu proje ile ulaşmak istediğimiz asıl amaç, yerde bırakılan 5-10 kuruşların ne kadar önemli olduğu konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Bizim önemsiz bulduğumuz küçük paraların, ona ulaşamayan canlılar için ne kadar hayati önem taşıdığını, sokak hayvanları üzerinden göstermekti” dedi.

(Bülent USLU)

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