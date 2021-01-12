“45 bin dönüm arazi suyla buluşturulacak”

Daha önce Koçhisar Barajı 1. Etap Sulama Projesi tamamlanarak 75 bin dönüm araziyi su ile buluşturduklarını dile getiren Ak Parti Çorum Milletvekili Av. Kaya, ilçenin önemli gelir kaynağı olan çiftçilik için büyük bir öneme sahip olan Koçhisar Barajı ikinci etap sulama projesinin de 65 Milyon TL ihale bedeli ile ihale edilerek, kapalı boru sistemi ile yağmurlama ve damlama sulama sistemiyle kalan 45 bin dönüm araziyi de su ile buluşturacaklarını dile getirdi.

Koçhisar sulaması ikinci etap çalışmalarının da tamamlandığında toplamda Alaca’da 120 bin dönüm araziyi su ile buluşturacaklarını söyleyen Milletvekili Kaya; “İlçe ekonomisinin büyük bir kısmını kapsayan çiftçilerimiz için büyük bir önem arz eden Koçhisar Sulama projesinin 1. ve 2. etabı için 120 milyon gibi büyük bir yatırım ile ilçedeki arazilerin su sıkıntısını tamamen ortadan kaldırarak çiftçilerimizin su sorununu ortadan kaldırıyoruz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya sözlerini; “Projelerimiz için her türlü desteği bizlere veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye ve DSİ Genel Müdürümüz Sayın Kaya Yıldız’a teşekkür ediyoruz” diyerek tamamladı.

(Haber Merkezi)