4455 adet ekstazi hap ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, 4455 adet ekstazi hap ile 117 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik polisi D-100 karayolu Osmancık polisi uygulama noktasında, iki şahsın üzerinde 4455 adet ekstazi yakaladı.

Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nce “Uyuşturucu Madde Nakli ve Ticaret” suçundan işlemleri tamamlanan şüphelilerden birisi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, diğer şahıs tutuklanarak Çorum Kapalı

Cezaevine teslim edildi.

117 GRAM METAMFETAMİ ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polisi aynı uygulama noktasında iki şahsın üzerinde 117 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aynı suçtan adli makamlara sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. (Haber Merkezi)