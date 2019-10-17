44. yıla özel büyük indirim

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ünal, “ÜST KALİTE, ALT FİYAT” sloganıyla yıllardır Çorum halkına ve komşu şehirlere hizmet verdiklerini hatırlatarak, mobilya ve aksesuarlarında çok geniş bir ürün çeşidiyle müşterilerine farklı seçenekler sunduklarını, bu arada Çorum’dan bir mobilya markası yaratmış olmanın da gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kuruluşlarının 44. yıldönümüne özel olmak üzere tüm ürünlerde yüzde 50’e varan indirimler uygularken, Bambi ürünlerinde de indirimlerinin devam ettiğini anlatan Metin Ünal, Türkiye’nin en köklü mobilya mağazalarından biri olarak, çağdaş bir konsept oluşturduklarını da vurgulayarak, “En seçkin mobilya örneklerini aynı çatı altında topluyor ve kalitesine göre inanılmaz fiyatlarla tüketicilerimize intikal ettiriyoruz” dedi.

Toplam 7 bin metrekarenin üzerinde olan iki dev mağazada Çorum halkına hizmet vermenin yanısıra, ülkenin her tarafına adrese teslim satış yaptıklarını da ifade eden Özlem Max Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ünal, , “Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayışla, deneyimli ve güleryüzlü kadromuzla, her geçen gün çıtamızı biraz daha yükselterek yola devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

(Aliye ÖNCEL)