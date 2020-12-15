44 günde 416 kişi virüs kurbanı oldu

Çorum’da koronavirüs dolayısıyla 44 günde 416, son 14 gün içinde ise 165 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kurban Bayramı sonrasında ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka ve ölüm sayıları sürekli artan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çorum hala “Çok Yüksek Riskli” bölgeler grubunda yer alıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da hızla çoğalan Covid-19 virüsü, Kasım ayında zirve yaparken, Aralık ayında da ocaklar söndürmeye devam ediyor. Kasım ayında 251 canı kara toprak ile buluşturan yeni tip koronavirüs, Aralık ayının ilk 14 gününde de insanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Hastane morglarının önünde cenaze törenleri eksik olmazken her gün çok sayıda insanımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Alınan tedbirlere rağmen vatandaşların kurallara uymaması, koronavirüs salgınının hafife alınması, denetim mekanizmasının tam anlamıyla işlememesi Çorum’da vahim sonuçların yaşanmasına neden oluyor.

Yapılan sıkı denetim ve uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (Covid-19) bir türlü durdurulamıyor. Alınan önlemlere rağmen Kurban Bayramı sonrasında yayılma hızı bir türlü durmayan ve gitgide şehrin tamamını etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle Kasım ve Aralık ayında yani 44 gün içinde 416 kişinin, sadece Aralık ayında yani 14 gün içinde ise 165 kişinin vefat ettiği öğrenildi.

Bilindiği gibi Vali Mustafa Çiftçi de Belediyenin Sağlık Müdürlüğü’ne filyasyon ekipleri için araç tahsisi yaptığı törendeki konuşmasında vaka sayılarının Eylül ve Ekim aylarına göre Kasım’da 2,5 kat arttığını bildirmişti. Hayat Eve Sığar (HES) risk haritasında Çorum ve ilçelerinin durumu ise oldukça vahim. En riskli renk olan kırmızıya bürünen Çorum’da durum her geçen gün ağırlaşıyor. Ayrıca Çorum’daki tüm hastanelerin dolduğu, merkezde durumu ağırlaşan pozitif hastaların ilçelere sevk edildiği, hastanelerde yer kalmadığı öğrenildi.(Haber Merkezi)