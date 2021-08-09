“44 bölgede 550 bin aboneye doğalgaz hizmeti sunuyoruz”

Çorum Elektrik ve Doğalgaz Ticaret A.Ş (ÇEDAŞ) bünyesindeki illerde düzenlenen abonelik ve kombi kampanyası sona ererken, kampanyaya katılan 4935 yeni abone arasından çekilişle 10 talihliye kombi hediye edildi.

ÇEDAŞ merkezinde noter huzurunda yapılan çekilişe şirket yönetici ve çalışanları ile birlikte gazeteciler katıldı. Çekiliş öncesinde hem kampanya hem de şirketleri ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, ülke genelinde 550 bin aboneye hizmet verdiklerini vurguladı.



Şirketlerinin Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Yozgat illeri ve bu illerin koordinasyonunda doğalgaz dağıtımı yapılan ilçe ve beldeleri kapsayan kampanyanın 10 Haziran 2021 tarihinde başladığını hatırlatan Kara, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar abonelik yaptıran tüm müşteriler arasında yapacakları çekiliş ile toplamda 10 adet kombiyi kazanan talihlilere teslim edecekleri bilgisini verdi.

Çorumgaz, Kargaz ve Sürmeligaz şirketlerinin çatı kuruluşu ÇEDAŞ’ın Teknik Genel Mürdür Yardımcısı olan Mevlüt Kara yaptığı açıklamada,“Bildiğiniz gibi Çedaş grup şirketleri 5 il 32 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 44 noktada 550 bin aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunmaktadır. 2004 yılından bu yana tüm bölgelerimiz toplamında 5 bin 310 kilometre altyapı yatırımı sağlayan şirketlerimiz yıllık ortalama 650 milyon metreküp doğalgaz satış hacmine ulaşmıştır. 450 personeli ile 7 gün 24 saat kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı için çaba sarf eden Şirketimiz yaptığı teknoloji ve alt yapı yatırımları ile de günden güne büyümeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.



Kara sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın ve ülkemizin zor dönemlerden geçtiği son aylarda önce sağlık bilinciyle hizmetlerimizin tamamını online platformlara taşımış bulunuyoruz Müşterilerimiz artık ofislerimize gelmeden tüm abone işlemlerini web sitelerimizde bulunan online işlemlerden, e-devlet'ten ya da444 0 187 çağrı merkezimizden yürütebilmektedir Ödeme işleminde ise otomatik ödeme imkanından faydalanabilmektedir”



(Volkan SINAYUÇ)

