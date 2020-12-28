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43 okula daha “temiz belgesi”

Çorum’da 43 okul daha “Okulum Temiz Belgesi” ile belgelendirildi.

Güncel 28.12.2020, 22:54 28.12.2020, 23:15
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43 okula daha “temiz belgesi”

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imza altına alınan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme” işbirliği protokolü kapsamında “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanan okullara ilimizden 43 okul daha eklendi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile okul müdürleri katıldı. Yapılan değerlendirme ile 43 okulun daha belge almaya hak kazandığını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, toplamda 201 okulun belge aldığını dile getirdi. Sarı, “Böylelikle ilimizdeki okulların %50 'si belgelerini almış oldular. Belgelendirme süreci hızla devam etmekte olup, belgeli okul sayımız her geçen gün artacaktır. %100 oranına ulaşmak için tüm gayretimiz ile çalışıyoruz” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Sarı törende “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanan okul müdürlerine belgelerini verdikten sonra Covid-19 ile mücadelede bilinç yerleşmesinde öncülük ettikleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

(Haber Merkezi)

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