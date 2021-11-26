43 kadın sanatçının karma sergisi 2 Aralık’ta İstanbul’da

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce de desteklenen sergi, 2 Aralık 2021 Perşembe günü saat 14.00’de, Beyoğlu Tünel’deki Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde açılacak ve 17 Aralık’a kadar sanatseverlere açık olacak.

43 İKL mezunu sanatçının eserlerinin yer alacağı “Geçmişe Saygı, Geleceğe Umutla” sergisi ile İstanbul Kız Lisesi’nin kuruluşunun 110. yıldönümü de kutlanacak. İKL Sanat Grubu Başkanı Alev Burhanoğlu, İKL’den farklı dönemlerde mezun olmuş, bir kısmı profesyonel, diğer bir kısmı ise çeşitli mesleklerden amatör sanatçıyı 2020 yılında bir araya getirdiğini anlattı. (Selda FINDIK)

