425 bin öğretmen aşı listesine eklendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşı takvimiyle ilgili paylaşım yaparak şu ana kadar 425 bin 430 eğitimcinin aşı randevusuna dahil edildiğini bildirdi.
Güncel 14.04.2021, 20:50 14.04.2021, 20:54
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Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli COVID-19 aşı uygulamasının devam ettiğini belirterek ilkokul ve okul öncesi kurumlardaki öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul idarecileri ve çalışanlarının sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabileceğini açıkladı.
(Haber Merkezi)
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