425 bin öğretmen aşı listesine eklendi

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli COVID-19 aşı uygulamasının devam ettiğini belirterek ilkokul ve okul öncesi kurumlardaki öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul idarecileri ve çalışanlarının sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

