411 kişiye 672 bin lira pandemi cezası

Çorum’da 2021 yılının ilk üç ayında korona virüs tedbirleri kapsamında alınan pandemi kurullarına uymayan 411 kişiye 672 bin 497 lira paracı cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine istinaden kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, fiziki mesafe kuralına uymayan 118 kişiye 248.961, maskesiz dolaşmama kuralına uymayan 142 kişiye 71.459, karantina ihlalleri sebebiyle 17 kişiye 30.535, kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 134 kişiye 321.542 ve diğer ihlallerden toplam 672.497 lira idari para cezası uygulandı. (Haber Merkezi)