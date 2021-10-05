4.100 haneye 5.750 ton kömür dağıtılacak

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan, 2021-2022 kış döneminde Çorum merkez ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür dağıtımına başlandığını bildirdi.

Doğan, “Merkez Bahçelievler, Gülabibey, Kale ve Mimar Sinan mahallelerinde kömür dağıtımı tamamlanmış; Karakeçili, Yavruturna ve Yeniyol mahallelerinde dağıtıma devam edilmektedir. Kış mevsimi gelmeden Ekim ayı sonu itibariyle tüm mahalle ve köylerde dağıtımın yapılması planlanmakta olup bu kapsamda; 4.100 haneye toplamda 5.750 ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecektir” dedi. (Haber Merkezi)

