400 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Çorum'da bir otomobilde 400 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
Güncel 10.11.2021, 10:54
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen bir zanlıya ait otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 400 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Araç sahibi gözaltına alındı.
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