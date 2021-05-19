40 yıllık duayen eczacılara plaket

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır sınırlı şekilde kutlanan Eczacılık Günü ve Haftası etkinlikleri geçtiğimiz gün Atatürk Anıtı’ndaki çelenk töreni ve Vali Mustafa Çiftçi’ye ziyaretle başlamıştı.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler ve beraberindeki oda yöneticileri hafta kapsamında İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, Sosyal Güvenlik Haftası nedeni ile SGK İl Müdürü Ömer Tök ve SGK eczacısı Ecz. Evren Dinler’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kutlamalar kapsamında eczacılık mesleğinde 40. yılını dolduran Çorum Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Yılmaz Danacı, Ecz. Şermin Gökgöz, Ecz. Salim Duray Baykara’ya Oda Yönetim Kurulu tarafından, ayrıca Ecz. Osman Nihat Çağıl’a ise İskilip İlçe Temsilcisi Ecz. Özden Sak tarafından plaket verilerek meslek hayatlarında başarı dilekleri de iletildi.



(Uğur GÖRKEM)

