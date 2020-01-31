“40 yaşın üzerindekiler bilgiye ulaşımda sorun yaşıyor”

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen “Yetişkin Eğitiminde Dijital Yeterliliklerin Geliştirilmesi” projesinin açılışında konuşan Rektör Öztürk, yeni neslin dijital bilgiye ulaşım konusunda zorluk çekmezken 40 yaşın üzerindekilere bu kabiliyetin kazandırılması gerektiğini dile getirdi. Proje ile eğitmenlerin bilgi düzeylerinin artırılacağını ve verilen eğitimlerle yetişkin kuşağın çağa ayak uydurmalarını sağlayacak adımlar atılacağını belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, teknolojinin sürekli değiştiğini ve yetişkinlerin bilgiye erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. (Erkan BAYATLI)