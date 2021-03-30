40 bin fidan toprakla buluşturuluyor

Eskiekin Köyü’nde gerçekleştirilen fidan dikme törenine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilerle birlikte fidan dikti. Fidan dikimi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, 2002-2021 yılları arasında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilimizde 46 bin 775 hektar alanda bugüne kadar yaklaşık 39 milyon fidan dikildiğini söyledi.



‘KIYAMETİN KOPACAĞINI DA BİSENİZ FİDAN DİKİN’

İkinci sırada ormanlık alanların geldiğini bildiren Vali Çiftçi, “İlimizde yaklaşık yüzde 35’lik bir ormanlık alana sahibiz. Bu da şu anda kabul edilebilir standartların üzerinde bir oran. Bizim inancımız ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizde bir fidan varsa onu dikiniz’ ilkesini hayata geçirmektir. Bugün yaptığımız etkinliğin gayesi de burada hem yeşillendirme, fidan dikme etkinliğini gerçekleştirme. Hem de ilkokul öğrencilerimiz de burada özellikle Irak’tan gelen mülteci ailelerin çocukları da burada fidan dikiyorlar, orman oluşumuna katkıda bulunuyorlar” dedi.



‘ÇOCUKLARDA AĞAÇ SEVGİSİNİ KÖKLEŞTİRMELİYİZ’

Çocuklarda ağaç ve orman sevgisini kökleştirmenin önemli olduğunu ifade eden Vali Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Ormansız vatan orman değildir. Bu dünya, bu tabiat, bu ülke bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımıza bırakacağımız bir emanettir. Dolayısıyla emaneti de bu devraldığımız cennet vatanı da daha yeşil daha yaşanabilir bir şekilde bizden sonraki genç nesillere aktarmaktır.”

İl Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp de etkinlikte 10 bin fidan dikildiğini, hafta boyunca ise toplam 40 bin adet fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.