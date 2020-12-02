4 yıl sonra gelen “pardon”

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un “suçsuz yere hapis yatanların hayat hikâyesini” konu edindiği “Pardon” filmini hatırlatan bir olay da Çorum’da yaşandı.

Mehmet Ö. isimli yurttaş, 3 Ekim 2015 yılında köyde Osman A. ile birlikte tarlada çalışırken Ramazan A’nın Osman A. tarafından öldürülmesi nedeniyle “kasten adam öldürmeye iştirak” suçundan 6 Ekim 2015’de tutuklandı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Mehmet Ö.,12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Ö.’nün temyiz için Yargıtay'a gönderilen dosyası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 'suça iştirak işlediği sabit görülmediği' gerekçesiyle beraat hükmü kurulması yönünden esastan bozuldu.

Mehmet Ö.’yü delillerin yetersiz olmasına rağmen hapis cezasına çarptıran Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararın Yargıtay'dan dönmesi üzerine yeniden yargılama yaptı ve beraat kararı verildi.

Mehmet Ö’nün avukatı Eşref Kaya, müvekkilinin 4 yıl 1 ay gibi uzun bir süre cezaevinde suçsuz yere yatırıldığını ve bu nedenle de müvekkilinin hem maddi hem de manevi olarak ağır kayıplara sebep olduğunu belirterek, maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi. Av. Kaya, ayrıca müvekkilinin 48 yaşında girdiği cezaevinden 53 yaşında çıktığını, 49 aylık bu tutukluluk süresinin müvekkilinin psikolojisini bozduğunu söyledi.

Avukat Eşref Kaya konu hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Müvekkilim Mehmet Ö., 2015 yılında amcasıyla birlikte tarlasını sürerken amcasının işlediği bir cinayete iştirakten tutuklanmıştır. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi 12 yıl ceza vermiş, bizim tüm itirazlarımıza rağmen ve müvekkilim tutuklu kalmış, Yargıtay’da duruşmalı olarak istediğimiz yargılama sonunda 24 Ekim 2019’da Yargıtay duruşması olmuş, Yargıtay bütün itirazlarımızı haklı görerek duruşmada müvekkilimi tahliye etmiş ve bozma sonrası da Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi müvekkilimin beraatına karar vermiştir. Müvekkilim bu süre içerisinde 49 ay tutuklu kalmıştır. Ve büyük bir mağduriyet oluşmuştur. Bunun sonucunda biz maddi ve manevi tazminat haklarımızı aramak için Ankara Ağır Ceza Mahkemesine dava açtık. Dava neticelendi. Bu dava sonunda 75 bin TL maddi ve 80 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir. Tabiki bu miktar müvekkilimin 4 yıl bir ayını karşılamayacaktır. Müvekkilimin mağduriyeti, en azından özgürlüğünün kısıtlılığı kaldırılmıştır.” (Haber Merkezi)