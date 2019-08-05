4 yaya geçidi kapatılacak

Geçtiğimiz haftalarda Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in başkanlığında gerçekleştirilen trafik değerlendirme toplantısında Gazi ve İnönü caddelerinde yaya geçitlerinin azaltılmasına yönelik alınan kararın ardından komisyon üyeleri inceleme yaptı. Komisyon üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Recep Gür, Turgut İlgü, Bünyamin Demir, Lütfullah Şirin ve Kenan Şahin, İnönü ve Gazi Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 4 yaya geçidinin yaya trafiğine kapatılacağını ve kapatılan geçitlerde gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

Çöplü, “İnönü ve Gazi Caddesi’nde oluşan araç trafiğinin sıkışıklığını engellemek adına yaya geçitlerinin azaltılması için yapılan incelemede 4 yaya geçidinin kapatılması için karar aldık. Komisyon üyeleri ile birlikte aldığımız karar önümüzdeki günlerde İl Trafik Komisyonu’na sunularak kararı uygulamaya koyacağız. Belediyemiz tarafından yapılacak olan çalışmalarla da yaya geçitleri standartlara uygun hale getirilerek iki yaya geçidi arası en az 200 metre olacak şekilde düzenlenecek ve yaya geçitlerinin ikonları standartlara uygun hale getirilerek eksiklikleri tamamlanacak. Çorum Belediyemiz, Sultan Lahmacun, Çorum Valiliği önünde ve üst kısmında kalan yaya geçitleri yaya trafiğine kapatılacak. Amacımız Gazi ve İnönü caddelerinde oluşan araç trafiği sıkışıklığını en aza indirgeyebilmek” ifadelerini kullandı” dedi.

(Haber Merkezi)