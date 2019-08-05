Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98673
ALTIN
262.232
DOLAR
5.5706
STERLİN
6.7662
EURO
6.2453

4 yaya geçidi kapatılacak

İl Trafik Komisyonu tarafından araç trafiğini rahatlatmak amacıyla yaya geçitlerinin azaltılmasıyla ilgili komisyon geçtiğimiz gün incelemelerde bulundu.

4 yaya geçidi kapatılacak

İl Trafik Komisyonu tarafından araç trafiğini rahatlatmak amacıyla yaya geçitlerinin azaltılmasıyla ilgili komisyon geçtiğimiz gün incelemelerde bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:00
4 yaya geçidi kapatılacak

Geçtiğimiz haftalarda Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in başkanlığında gerçekleştirilen trafik değerlendirme toplantısında Gazi ve İnönü caddelerinde yaya geçitlerinin azaltılmasına yönelik alınan kararın ardından komisyon üyeleri inceleme yaptı. Komisyon üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Recep Gür, Turgut İlgü, Bünyamin Demir, Lütfullah Şirin ve Kenan Şahin, İnönü ve Gazi Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 4 yaya geçidinin yaya trafiğine kapatılacağını ve kapatılan geçitlerde gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

Çöplü, “İnönü ve Gazi Caddesi’nde oluşan araç trafiğinin sıkışıklığını engellemek adına yaya geçitlerinin azaltılması için yapılan incelemede 4 yaya geçidinin kapatılması için karar aldık. Komisyon üyeleri ile birlikte aldığımız karar önümüzdeki günlerde İl Trafik Komisyonu’na sunularak kararı uygulamaya koyacağız. Belediyemiz tarafından yapılacak olan çalışmalarla da yaya geçitleri standartlara uygun hale getirilerek iki yaya geçidi arası en az 200 metre olacak şekilde düzenlenecek ve yaya geçitlerinin ikonları standartlara uygun hale getirilerek eksiklikleri tamamlanacak. Çorum Belediyemiz, Sultan Lahmacun, Çorum Valiliği önünde ve üst kısmında kalan yaya geçitleri yaya trafiğine kapatılacak. Amacımız Gazi ve İnönü caddelerinde oluşan araç trafiği sıkışıklığını en aza indirgeyebilmek” ifadelerini kullandı” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın”
“Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın”
Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke
Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke
Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program
Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program
Leblebi sektöründen üniversiteye teşekkür
Leblebi sektöründen üniversiteye teşekkür
Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti
Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti
Dini bilgiler yarışması
Dini bilgiler yarışması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim