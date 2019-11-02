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4 yaşındaki çocuk kazada can verdi

ÇORUM’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin camından fırlayan Ebrar Demir (4) hayatını kaybetti, annesi Leyla (24) ile babası Murat Demir, yaralandı. 

4 yaşındaki çocuk kazada can verdi

ÇORUM’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin camından fırlayan Ebrar Demir (4) hayatını kaybetti, annesi Leyla (24) ile babası Murat Demir, yaralandı. 

02 Kasım 2019 Cumartesi 11:37
4 yaşındaki çocuk kazada can verdi

Kaza, dün gece saatlerinde, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Murat Demir yönetimindeki 61 FJ 270 plakalı kamyonet, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyere çarpıp takla attı. Kazada, sürücü Murat ve eşi Leyla ile camdan dışarı fırlayan kızları Ebrar Demir, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolden araçtan fırlayan küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralı çift de, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiften Leyla Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 
Kazada yaşamını yitiren Ebrar Demir’in cansız bedeni de, yapılan incelemenin ardından anne ve babasının tedavi gördüğü hastanenin morguna götürüldü.  Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 03.11.2019 18:57
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