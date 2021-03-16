4 yaşındaki Baran hayata tutunamadı

Çocuk yaşına rağmen geçirdiği ameliyatlar ile yaşama tutunmaya çalışan minik Baran Özkadı, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün aramızdan ayrıldı.

Ercan ve Nesibe çiftinin 4 yaşındaki çocukları Baran Özkadı, doğuştan yakalandığı multikistik displazik böbrek hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veriyordu. Minik Baran’ın mücadelesi zaman zaman yerel ve ulusal basına da konu olmuştu.

Yaşam savaşını kaybeden Minik Baran önceki gün merkeze bağlı Soğuksu Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

