4 siyasi partiden “zafer yürüyüşü”

CHP, İYİ Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşku dolu bir yürüyüşle kutladı.

Osmancık Caddesi, Hürriyet Meydanı ve Gazi Caddesinde esnafı ziyaret ederek Türk bayrağı dağıtan parti yöneticileri, daha sonra Kadeş Barış Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu.

Burada dev Türk bayrağı ve Atatürk pankartı açarak marşlar eşliğinde zafer coşkusunu yaşayan katılımcılar, Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, adı geçen partilerin merkez ilçe başkanları, il-ilçe yönetim kurulları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katılırken, vatandaşlar da buluşmaya renk kattı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı tarafından anıta çelenk sunulurken, daha sonra saygı duruşunda bulunularak hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

İl başkanları, tüm Çorum halkının ve katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, teşekkür etti.

Katılımcılar Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, meşale eşliğinde yürüyüş ile program sona erdi.

(Haber Merkezi)

