4 siyasi parti ile 1 sendikadan çelenk

23 Nisan kapsamında resmi törenin ardından CHP Çorum İl Örgütü de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 102. yıldönümü nedeniyle CHP tarafından Atatürk Anıtı’nda bir program düzenlendi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, CHP Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve partililerin katıldığı törende Tahtasız tarafından Anıt’a çelenk sunuldu. Tahtasız, bayramın tüm ulusumuza kutlu olmasını dileyerek; “23 Nisan, yeryüzünde çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Milletin kaderinin saltanat sahiplerinden alınarak milletin kendisine verildiği gündür 23 Nisan. Millet iradesinin tek egemen güç olacağı iktidarımızda milli iradeye sarılarak kutlayacağımız 23 Nisan’larda buluşmak dileğimle, herkesin bayramını kutluyorum” dedi.

Çelenk töreninin sonunda CHP heyeti hep birlikte Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan resmi törenin ardından İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve beraberindeki partililer, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve partilileri ile Bağımsız Türkiye Partisi yöneticileri de Atatürk Anıtı’na çelenk sundular. Ayrıca Eğitim-İş Sendikası Şube Başkanı Selim Bozkurt ve sendika yöneticileri de çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

