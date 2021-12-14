4 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyede

Olay, cumartesi gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki silahlı çatışma anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, İddialara göre kız meselesi yüzünden Rafet C.K., ile Umut C.Ş. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga sırasında Rafet C.K., ayaklarından vurularak yaralanırken, seken kurşunların isabet ettiği yoldan geçen Celal K., Yasin A., ve Muhammet A.’da yaralanmıştı. Silahlı çatışmanın artından kaçan Umut C. Ş. olayda kullanmış olduğu tüfekle , Gökhan K. olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.