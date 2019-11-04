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4 KAZADA 9 YARALI

Çorum’da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

4 KAZADA 9 YARALI

Çorum’da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 22:07
4 KAZADA 9 YARALI

Alınan bilgiye göre Alaca Günhan Mahallesi’nde A.Ç yönetimindeki araç seyir halinde iken sürücünün dikkatsizliği sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü Alaca Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

İskilip Hacıpiri Mahallesi’nde ise C,T yönetimindeki otomobil seyir halinde iken park halindeki bir araca çarptı. Kazada araç sürücüsü ile park halindeki araçta bulunan S.S ve F.K isimli kişiler hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akkent Mahallesi’nde A.Ö yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan H.Ö ve N.Ö hayati tehlike arzekmeyecek şekilde yaralanarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki diğer bir kazada ise Ş.M,K ile Z.B isimli kişiler yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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