4 kazada 8 yaralı

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde İ.T yönetimindeki araç kullandığı araçla oğlunun ayağının üzerinden geçti. Önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda Ö.M.T. isimli çocuk yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Gülabibey Mahallesi’ndeki ikinci kazada ise S.E sevk ve idaresindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken, sürücünün 261 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve hakkında yasal işlem uygulandığı da öğrenildi.

Buharaevler’de yaşanan kazada ise E.G yönetimindeki araç ile V.T sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanan iki sürücü de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İskilip Mutaflar Mahallesi’ndeki kazada ise R.Y ve H.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan N.Y ile Z.N.Y. hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)