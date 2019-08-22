Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95394
ALTIN
277.906
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.0705
EURO
6.3865

4 kazada 8 yaralı

Çorum’da yaşanan 4 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

4 kazada 8 yaralı

Çorum’da yaşanan 4 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:29
4 kazada 8 yaralı

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde İ.T yönetimindeki araç kullandığı araçla oğlunun ayağının üzerinden geçti. Önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda Ö.M.T. isimli çocuk yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Gülabibey Mahallesi’ndeki ikinci kazada ise S.E sevk ve idaresindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken, sürücünün 261 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve hakkında yasal işlem uygulandığı da öğrenildi.

Buharaevler’de yaşanan kazada ise E.G yönetimindeki araç ile V.T sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanan iki sürücü de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İskilip Mutaflar Mahallesi’ndeki kazada ise R.Y ve H.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan N.Y ile Z.N.Y. hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Zirve Yaz Spor Okulu’nda sosyal ve kültürel etkinlik
Zirve Yaz Spor Okulu’nda sosyal ve kültürel etkinlik
Elitpark Hastanesi’ne deneyimli üroloji uzmanı
Elitpark Hastanesi’ne deneyimli üroloji uzmanı
Toplu taşıma işi 10 yıllığına Ulaş’ta
Toplu taşıma işi 10 yıllığına Ulaş’ta
Toprak Koruma Kurulu toplandı
Toprak Koruma Kurulu toplandı
Şahin, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık’ı ziyaret etti
Şahin, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık’ı ziyaret etti
Engellilerin sorunları ve çözüm önerileri iletildi
Engellilerin sorunları ve çözüm önerileri iletildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim