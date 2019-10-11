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4 kazada 4 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

4 kazada 4 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 22:50
4 kazada 4 yaralı

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi’nde yaşanan kazada K.K. sevk ve idaresindeki araç seyir halinde iken E.D isimli yayaya çarptı. Yaralanan yaya Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Gülabibey Mahallesi’nde ise K.C.K isimli sürücünün yönetimindeki araç seyir halinde iken A.İ isimli yayaya çarptı. Yaralanan yaya Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Mecitözü’ne bağlı Tutluk Mahallesi’nde ise Ö.Y sevk ve idaresindeki araç seyir halinde iken Y.S isimli yayaya çarptı. Yaralanan yaya Mecitözü Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum’un Kargı İlçesi’nde ise M.K (53) isimli sürücünün yönetimindeki araç Çorum’dan Sinop’un Boyabat İlçesi’ne seyir halinde iken Dereköy mevkiinde yola çıkan R.D. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı sevk edildiği Kargı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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