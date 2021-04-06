4 DEKAN ATANDI 

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, 4 fakülteye yeni dekan atamalarını onayladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Özer Şenödeyici bu fakültenin dekanlığına, Prof.Dr. Pelin Avşar Karabaş, öğretim üyesi olduğu Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebru Gökmeşe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Kutlu da, bu fakültenin dekanlığına atandı.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Prof.Dr. Ebru Gökmeşe, görevi, Dekanlığa vekalet eden Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam’dan devraldı. Törende, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman da hazır bulundu.