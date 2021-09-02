4 Çorumlu, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu’nda

Zafer Partisi’nin geçtiğimiz günlerde yapılan ilk toplantısında Genel Merkez yönetimi belirlendi. Ümit Özdağ başkanlığındaki partinin Genel İdare Kurulu’na 4 Çorumlunun girdiği bildirildi.

Konuyla ilgili Zafer Partisi İl Koordinatörü Bedii Onan tarafından yapılan açıklamada bir dönem MHP Çorum Milletvekili adayı olan ancak partisinin ülke barajına takılması üzerine seçildiği halde vekil olamayan Yaşar Asiler; İskilip ilçesi Kayaağzı köyü sakinlerinden Kargı ilçesinde 4 yıl kamu görevi yaptıktan sonra görevine Ankara’da devam ederek emekli olan hemşerimiz İmran Yaşa; Alaca doğumlu Ankara’da ikamet eden mali müşavir Ayhan Türk ile Çorum merkez doğumlu Ankara’da ikamet eden Bilişim Uzmanı Salim Kabasakal’ın partinin kurucuları arasında yer aldığı ve GİK üyeliğine seçildiği bildirildi.

Zafer Partisi İl Koordinatörü Onan, ilimizde Ayyıldız ve Zafer Partisi’nin tanıtımını başarılı bir şekilde yaptıklarını, hareketin ve partinin Çorum’da tanınıp, bilindiğini ifade ederek, görevlendirme yapılanmasının akabinde hızlı bir şekilde merkez ilçe ve diğer ilçelerde teşkilatların kurulacağını, Çorum halkından yakın ilgi gördüklerini ve faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

