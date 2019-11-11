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4 büfe ve 1 kafeterya bugün ihaleye çıkıyor

Millet Bahçesi içerisinde Hıdırlık mevkiinde kalan 4 büfe ve kafeterya yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

4 büfe ve 1 kafeterya bugün ihaleye çıkıyor

Millet Bahçesi içerisinde Hıdırlık mevkiinde kalan 4 büfe ve kafeterya yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

11 Kasım 2019 Pazartesi 00:57
4 büfe ve 1 kafeterya bugün ihaleye çıkıyor

Millet Bahçesi içindeki büfeleri oldukça düşük bir rakamla ihaleye çıkarttıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şartları sağlayan tüm Çorumluların ihaleye girebileceğini vurguladı.

İhaleye çıkartılan büfelerin farklı iş kolları olarak değerlendirileceğini söyleyen Aşgın, “4 büfemiz Simitçi, Büfe-Bakkaliye Ürünleri, Hediyelik Eşya Satış Büfesi ve Çiçek Satış Büfesi olarak kiraya verilecek. Büfelerimiz için ihale bedelini yıllık 1000 TL gibi düşük bir bedel olarak belirledik. Büfelerin hemen yanındaki kafeteryayı ise yine düşük bir bedelle yıllık 10 bin TL olarak ihaleye çıkartıyoruz.

Bedelin düşük tutulmasındaki amaç şartnameyi sağlayan herkesin ihaleye girebilmesidir. İhaleler bugün saat 14.00’de Belediye Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale şartnamesi Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

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