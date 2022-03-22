4 bin fidan dağıtıldı
Orman Haftası nedeniyle Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Güncel 22.03.2022, 22:45
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Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle birlikte vatandaşlara “1 Kitap 1 Fidan” projesi kapsamında sedir, dişbudak, badem, akça ağaç, çınar, ıhlamur, mavi ve siyah servi olmak üzere 4 bin fidan dağıtıldı.
Fidan dağıtım törenine Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız katıldı.
(Haber Merkezi)
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