4 bin dekar arazi suya kavuşacak

DSİ, Çorum’a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

İnşaatına başlanan sulama tesisinin su kaynağından biri de, 2017 yılında tamamlanan temelden yüksekliği 48 metre ve 1,31 milyon metreküp su depolayan Derekargın Barajı oldu. Yaklaşık 28 milyon lirayı bulacak projenin tamamlanması ile 3 bin 960 dekar arazi suya kavuşacak.

Sulu tarımla birlikte gelir getirici ürünlerin ekilmesiyle yöre çiftçisinin gelir seviyesi artacak. Bölgeden yılda 3 milyon lira zirai gelir artışı sağlanabileceği tahmin ediliyor.

İş kapsamında 32 bin 898 metre boru döşenmesi, 229 adet sanat yapısı yapımı ve 3.526 metre servis ve bakım yolu yapımı yer alıyor.

(Haber Merkezi)

