“4 bin 42 kişiye her ay 7.2 milyon evde bakım yardımı”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 2021 faaliyetleri ile ilgili Çorum Valiliği’nce yapılan açıklamada, “Yaşlı ve engellilere, Hacı Kamile-Ahmet Akdağ Huzurevi ve Atıl Üzelgün Huzurevleri (Çorum Merkez HYRBMM); Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile üç tane Özel Bakım Merkezinde yatılı hizmet verilmektedir. Bu kapsamda Özel Bakım Merkezlerinde 253 Engelsiz Yaşam Merkezinde 78 engelliye; Huzurevlerinde 121 yaşlıya bakım hizmeti verilmektedir” denildi.

Yaşlı ve engellilerin yaşadıkları ortamdan kopmadan daha kaliteli bir bakım alabilmelerini sağlamak için ağır engellilere bakan kişilere evde bakım yardımı kapsamında her ay ortalama 4.042 kişiye 2021 yılında aylık ortalama 7,2 milyon TL ödeme yapıldığı belirtilirken, ayrıca 2021 yılında yaklaşık 690 kişiye engelli kimliği düzenlendiği bildirildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“Sekretaryasını yürüttüğümüz Erişilebilirlik konusunda oluşturulan komisyon tarafından 2021 yılında pandemiye rağmen 17 denetim yapılmış, yapılan denetimde eksiklikleri tespit edilen yerler için özet rapor hazırlanarak eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara iletilmiş, bu kapsamda eksiklikleri tamamlayan 5 kuruluşa “Erişilebilirlik Belgesi” verilmiş, ayrıca eksikleri gidermeye çalışan bazı yerlere rehberlik denetimi gerçekleştirilmiştir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) iki yılda bir başvuru yapılabilmekte ve ilk başvurular İl Müdürlüğümüz tarafından alınmaktadır. Gerekli belgeler alınıp dosyalanmakta ve doldurulan formlarla ÖSYM Başvuru Bürosuna sistem kaydı için gönderilmektedir. EKPSS atamalarında engelli vatandaşlarımıza tercihleri konusunda rehberlik yapılmaktadır.

Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 96 kişilik Çorum Merkez Huzurevinin inşaatı tamamlanmış, pandemi sürecinde diğer huzurevimiz Atıl Üzelgün HYBRM Müdürlüğü yaşlılar ve personeli ile birlikte yeni huzurevine taşınmıştır.” (Haber Merkezi)

