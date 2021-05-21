4 ayda 5070 asayiş olayı meydana geldi

İl genelinde 2020 yılı ilk 4 ayında asayiş kapsamlı 5269 olayın meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, 2021 yılının ilk 4 ayında ise 5070 olayın yaşandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın ülke genelinde işlenen asayiş kapsamlı suçlar ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede Çorum, olay sayılarında 2020 yılına göre %3,8 azalış ile ülke sıralamasında 16. sırada yer aldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İl geneli kişilere karşı ilk 4 ayda işlenen 2967 olaydan 2874 olay aydınlatılmış, 93 olayın aydınlatma çalışmaları halen devam etmektedir.

Kişilere karşı işlenen suçlarda 2.196 şüpheli şahıs yakalanmıştır

Kayıp olan 90 şahıstan, 86 şahıs bulunmuş, 4 şahsı arama çalışmaları devam etmektedir.

Meydana gelen olaylarla ilgili, olayların faili 262 yaşı büyük, 33 yaşı küçük olmak üzere toplam 295 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemleri tamamlanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

Asayiş birimlerince 2021 yılı ilk 4 ayında yapılan GBT sorgulamasında, 144.668 şahıstan 125 şahsın arandığı tespit edilmiştir. Uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan 35.328 aracın sorgulaması yapılmış, toplamda 1.368 araca 855.281TL idari para cezası uygulanmış, 245 araç trafikten men edilmiştir.

2021 yılı ilk 4 ayında ülke genelinde eş zamanlı yapılan huzur uygulamalarında, ilimizde 5.947 kişi ve 1321 araç kontrol edilmiş, 28 araca toplamda 34.034 TL cezai işlem uygulanmış, 513 işyeri ve 51 metruk bina denetlenmiştir. İlimiz genelinde; 102 ruhsatsız tabanca, 91 ruhsatsız av tüfeği, 35 kurusıkı tabanca, 57 kesici alet olmak üzere toplam 285 suç aleti ele geçirilmiştir.

Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam edecektir.” (Haber Merkezi)

